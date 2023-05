Jurnalista britanica Rebecca English a publicat in cotidianul Daily Mail un articol dedicat vizitei Regelui Charles III in Romania. Aceasta a explicat ca suveranul iubeste tara noastra si este pasionat de ea, motiv pentru care a cumparat mai multe proprietati in Transilvania"Dupa pompa si ceremonialul incoronarii sale, nu este de mirare ca Regele Charles tanjeste dupa viata simpla. Si tocmai de aceea va merge la una dintre proprietatile sale din Transilvania. Regele va dormi intr-un pat ... citeste toata stirea