Dan-Air se va intoarce

- Care sunt investitiile pe care le vizati pe termen scurt, mediu si lung, in calitate de autoritate in subordinea careia se afla Aeroportul International Brasov-Ghimbav, in vederea dezvoltarii unitatii? Vorbim despre un aeroport foarte tanar, care nu are nici un an de zile, dar cu toate astea s-a pozitionat peste 4 aeroporturi in topul national din perspectiva numarului de pasageri si se afla in plasa Aeroportului Maramures, cu aproximativ 80.000 pasageri, inregistrati in 2023.- Anul acesta ... citește toată știrea