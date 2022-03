Dancu despre vestea care a speriat barbatii din Romania

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti, ca proiectul de lege aparut in spatiul public, privind situatia de criza, nu este de actualitate si ca ministerul va anunta opinia publica despre proiectele sale legislative.Intr-un interviu pentru Agerpres, Dincu a afirmat ca "Proiectul ajuns in media era o colectie de prevederi din mai multe legi, fara expunere de motive, fara detalii. Nu este de actualitate. Era un draft, nu era pregatit pentru a intra in transparenta. Cand avem ... citeste toata stirea