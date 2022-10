"Darnicul" Schmidt

Conform situatiilor anuale, publicate in Monitorul Oficial, in perioada 2014-2021, societatea MHS Truck&Bus SRL Bucuresti a donat Partidului National Liberal cea mai mare suma la capitolul persoane juridice care au contribuit cu bani pentru finantarea acestei formatiuni politice. Este vorba de 225.000 de lei cash, virati la data de 14 noiembrie 2016, in campania electorala pentru alegerile parlamentare din acel an, informeaza G4Media.ro. MHS Truck&Bus SRL ii apartine omului de afaceri brasovean ... citeste toata stirea