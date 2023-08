De cati bani e nevoie pentru ca cineva sa fie considerat cu adevarat bogat? Raspunsul depinde de locul in care traieste. Pentru a intra in cei 1% cei mai bogati din Monaco, averea unei persoane trebuie sa atinga niveluri de opt cifre (peste 10 milioane de dolari), in timp ce in Romania, o avere de putin peste jumatate de milion de dolari este suficienta pentru a fi considerat bogat, scrie Money Review, potrivit Rador.Potrivit datelor agentiei internationale imobiliare Knight Frank, pragul ... citeste toata stirea