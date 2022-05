De ce isi fac romii palate si nu case normale?

Tiganii au venit in Europa din nord-vestul Indiei si nord-estul Pakistanului. Acestia au ajuns pentru prima data pe Batranul Continent in Evul Mediu. In Tarile Romane (Moldova, Transilvania si Tara Romaneasca), tiganii apar mentionati in premiera in veacul al XIV-lea. Romii au fost secole de-a randul un popor nomad, fara un loc stabil. Multi dintre ei nu au avut case si stateau in corturi la marginile satelor. La inceputuri, acestia nu erau interesati de case, romii si-au dorit sa investeasca ... citeste toata stirea