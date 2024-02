Concluzia unei dezbateri organizate la Cluj-Napoca in privinta ungurilor din Romania care nu ar vrea sa vorbeasca romaneste este ca, in realitate, acest lucru e doar un mit si ca sunt zone unde singura tangenta a maghiarilor cu romana este in scoala, iar aici lucrurile trebuie imbunatatite."De ce nu vorbesc ungurii romaneste?" - astfel s-a numit dezbaterea organizata, marti, 27 februarie, de Mathias Corvinus Collegium (MCC), intr-o sala de conferinte a unui hotel din Cluj-Napoca."Invatarea ... citește toată știrea