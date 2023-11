Adriana Preda, o tanara originara din Sfantu Gheorghe, este primul roman selectat in cadrul programului "Obama Scholars", derulat de Universitatea Columbia din New York si coordonat de fostul presedinte al SUA, Barack Obama, anunta We Radio Sfantu Gheorghe.Alaturi de alti 11 lideri sociali in ascensiune, Adriana face parte din cea de a sasea generatie de tineri pe care prestigiosul program al Fundatiei Obama ii ajuta sa se dezvolte, oferindu-le instrumentele si experientele necesare pentru ca ... citeste toata stirea