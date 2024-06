De la vedeta OTV in Parlamentul European

Luis Lazarus e noua mana dreapta a senatoarei Diana Sosoaca in partidul SOS, care a castigat doua mandate de europarlamentar la alegerile din 2024. Pana de curand, Lazarus s-a remarcat cu emisiuni la posturi de televiziune ca OTV, dar a colaborat si cu Antena 1 si Pro TV.Cunoscuta pentru scandalurile pe care le-a declansat in ultimii 2-3 ani, Diana Sosoaca a dat lovitura cu SOS si a obtinut doua mandate in Parlamentul European. Senatoarea va fi insotita la Bruxelles de Luis Lazarus, un fost ... citește toată știrea