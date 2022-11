De pe "varful lumii", pe Netflix

Brasovenii Mitza Matei, ghid profesionist si alpinist, si Anca Racatean au urcat in mai pe varful Ama Dablam din Himalaya, la peste 6.000 de metri altitudine, chiar in noaptea de Inviere. Pentru ca dragostea fata de natura nu i-a putut tine departe de munte prea mult timp, cei doi au ajuns in septembrie si pe varful Manaslu din Nepal, un munte cu o altitudine de 8.163 de metri, situat in cei mai inalti munti de pe Terra, Himalaya. Despre intreaga experienta, acestia vor vorbi azi, 16 noiembrie, ... citeste toata stirea