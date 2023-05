Istoricul aradean Antoniu Martin vorbeste pentru Adevarul despre vizita Regelui Charles al III-lea in Romania, preconizata a avea loc in 2 iunie. Vizita va reprezenta un exceptional prilej de promovare internationala a Romaniei.Se cunoaste ca suveranul britanic detine de ani buni si o resedinta privata in Romania, in satul brasovean Viscri. Dar de unde au pornit atractia si interesul printului Charles pentru Transilvania? Dincolo de pitorescul peisajelor si atmosfera idilica, mai exista ceva ... citeste toata stirea