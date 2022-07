Decizie istorica: China incepe productia de carne din celule stem si de oua din plante

Pentru prima data, China a decis sa includa carnea obtinuta in laborator, dar si alte alimente, cum ar fi ouale pe baza de plante, in proiectului sau pentru securitatea alimentara. Ministerul chinez al Agriculturii si Afacerilor Rurale a integrat industria carnii cultivate in laborator in noul sau plan agricol oficial, derulat pe cinci ani."China este de departe cel mai mare consumator de oua si carne din lume, asa ca includerea oualor pe baza de plante si a carnii obtinute din celule stem in ... citeste toata stirea