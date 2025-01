Dedu a plecat de la clubul Primariei. S-a razgandit dupa "o discutie foarte scurta" cu Scripcaru

Alexandru Dedu (53 de ani) nu mai este managerul clubului Corona Brasov. Fostul presedinte al Federatiei Romane de Handbal a incheiat conturile cu gruparea brasoveana la 31 decembrie 2024, in urma unei discutii cu primarul George Scripcaru."Avem un contract reziliat incepand cu data de 31 decembrie. Un contract reziliat de comun acord. Da, am avut o discutie foarte scurta, in care domnul primar si-a spus opinia. Eu nu sunt in masura si n-am ajuns la Brasov ca sa contrazic deciziile ... citește toată știrea