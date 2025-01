Dimineti "congelator" la Brasov. Urmeaza doua nopti de ger crunt

Noaptea de sambata spre duminica, 11/12 ianuarie, a fost cea mai geroasa noapte din acest an, dar si din aceasta iarna, la Brasov. La statia meteo de la Ghimbav au fost inregistrate duminica dimineata, -16,3 grade Celsius.Ca de obicei, cel mai frig din tara a fost intr-o zona la 40 km de Brasov renumita ca pol al frigului, Intorsura Buzaului, unde de dimineata au fost -17,5 grade Celsius.Si luni, 13 ianuarie, dimineata, au fost -17 C in zona noastra si -11 C la Intorsura Buzaului.Vremea ... citește toată știrea