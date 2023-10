Caravana TIFF Unlimited la Brasov este un proiect finantat de Consiliul Judetean Brasov si cofinantat de Primaria Municipiului Brasov.Caravana TIFF se va deschide vineri, 6 octombrie cu un eveniment special - premiera dubla a filmului Libertate, in prezenta echipei. Regizat de Tudor Giurgiu, filmul spune o poveste mai putin cunoscuta intamplata la Sibiu in decembrie 1989 si are in distributie unii dintre cei mai apreciati actori ai momentului: Iulian Postelnicu, Andi Vasluianu, Mirela Oprisor, ... citeste toata stirea