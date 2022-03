Din Brasov, cu "spiritul zimbrului" in cusca leilor

Bogdan Comanita are 29 de ani si, din vara anului trecut, are o afacere in domeniul turismului in Vama Buzaului, judetul Brasov. 2020 a fost cumplit pentru el, dupa ce a divortat de sotie si a stat trei luni fara fiica lui.Micuta Ami este cea care l-a determinat sa lupte pentru a se redescoperi ca om, insa de fiecare data cand se gandeste la ea ii dau lacrimile. "Pentru ea am facut totul si inca fac totul", le-a spus antreprenorul din Brasov celor cinci investitori de la emisiunea "Imperiul ... citeste toata stirea