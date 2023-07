O femeie din Ghimbav sufera de mai multe boli, iar, la un moment dat, i-a paralizat partea stanga a corpului. Femeia a ramas cu ceva urmari, chiar daca acum merge. In aprilie 2022, viata a mai incercat-o greu inca o data.La scurt timp dupa ce a plecat la cumparaturi, baraca in care locuia impreuna cu mai multe familii a luat foc si Gabriela Luca a ramas doar cu actele de identitate. Primaria Ghimbav i-a oferit un container in care sa locuiasca pana cand va putea sa se mute in alta parte. Dar ... citeste toata stirea