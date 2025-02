Din luna mai, vin la Brasov turistii din Israel. Zborurile charter vor aduce aproximativ 8.000 de pasageri, care vor lasa milioane de euro in judetul nostru

Incepand din luna mai a acestui an, pe Aeroportul International Brasov - Ghimbav vor ateriza turisti din Israel. Deocamdata, vor fi zboruri charter, pana in luna octombrie, insa, nu este exclus sa se treaca la zboruri regulate. Cursele charter pe relatia Tel Aviv - Brasov au fost prezentate joi, 6 februarie, in timpul sedintei directorilor aeroporturilor care fac parte din Asociatia Aeroporturilor din Romania."Pentru Brasov este o premiera. Deocamdata, zborurile vor fi pentru perioada mai - ... citește toată știrea