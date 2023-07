Un prizonier de razboi a trimis in 17 august 1947 o scrisoare catre sotia lui care locuia in satul brasovean Viscri. Scrisoarea a ajuns abia alaltaieri la destinatie, adusa de Posta Romana, dupa 76 de ani, dupa cum relateaza jurnalista Camelia Csiki.Scrisoarea a ajuns din nefericire mult prea tarziu, pentru ca intre timp, se pare ca atat expeditorul cat si destinatara au trecut la cele vesnice. "Intre timp au murit atat expeditorul cat si destinatarul...El nu s-a mai intors in Romania, dupa ... citeste toata stirea