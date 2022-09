Din Olanda, intr-un tur culinar "de post" la Brasov

Rachelle este din Olanda si este pasionata de calatorii, astfel ca a decis sa isi filmeze aventurile si sa le posteze pe canalul ei de YouTube, Tales of Odyssey. Aceasta a ajuns in Romania, in Brasov, unde a decis sa faca un tur culinar si sa testeze preparate traditionale romanesti.Rachelle este incantata ca restaurantele au inclusiv meniuri de post, spunand ca este perfect pentru vegetarieni si vegani. Drept urmare, alaturi de un grup de prieteni, a comandat toate preparatele din meniul de ... citeste toata stirea