Din SUA, calauza ucrainienilor pana la Brasov

Un barbat din Virginia, SUA, si familia sa au ajuns in Romania, dupa ce au scapat din Ucraina, chiar cu cateva zile inainte de inceperea razboiului, potrivit WTVR. Todd Gallagher si familia sa sunt misionari sponsorizati de Biserica Baptista Heights. "Momentan ne aflam in Brasov, Romania, orasul care este situat in Sud-Centrul tarii, la aproximativ sase ore si jumatate de granita cu Ucraina", a spus Gallagher. Acesta si-a petrecut 20 de ani in Virginia, cea mai mare parte a timpului fiind ... citeste toata stirea