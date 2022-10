Discursurile de la Brasov

Presedintele Klaus Iohannis, premierul olandez Mark Rutte si premierul roman Nicolae Ciuca au sustinut, miercuri, 12 octombrie, discursuri la Cincu, la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica", cu ocazia vizitei in Romania a sefului de guvern din Esarile de Jos."Romania si Esarile de Jos sunt state prietene, partenere si aliate in cadrul UE si al NATO. Statele noastre impartasesc aceleasi valori democratice si au interese comune de pace si prosperitate. Vizita dumneavoastra in Romania ... citeste toata stirea