Divizia ruso-electorala

Apar tot mai multe dovezi ca rusii se amesteca in procesul electoral din Europa. Premierul polonez a declarat ca "Moscova are o divizie speciala a FSB-ului care se ocupa numai de asta, scopul final fiind destabilizarea continentului". "Stim ca rusii desfasoara actiuni de diversiune in toata Europa, inclusiv in Polonia. Avem dovezi ... citește toată știrea