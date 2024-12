Doar 5 mandate de parlamentar, atribuite "din prima" in judetul Brasov

Biroul Electoral Judetean Brasov a intocmit joi, 5 decembrie 2024, procesele-verbale privind voturile obtinute si mandatele de senator si deputat atribuite. In aceasta prima etapa au fost atribuite 5 mandate de deputat, urmand ca in 6 decembrie, Biroul Electoral Central sa realizeze repartizare centralizata a mandatelor neatribuite: patru de senator si patru de deputat.Astfel, in 5 decembrie, Biroul Electoral Judetean Brasov a atribuit doua mandate de deputat Uniunii Salvati Romania (care ... citește toată știrea