Doar la Brasov: din 2023, gorile in Noua

Gradina Zoologica din Noua, Brasov, va fi prima din tara care va avea gorile. In acest moment se lucreaza la studiul de fezabilitate pentru amenajarea unui spatiu mixt, in care vor locui atat gorilele, cat si maimutele colobus. Adapostul pentru primate va trebui proiectat astfel incat sa ofere conditii optime atat iarna, cat si vara.Studiul de fezabilitate va fi repostat in sistemul electronic de achizitii publice. Asta, pentru ca la prima procedura singurul ofertant, care s-a prezentat, nu a ... citeste toata stirea