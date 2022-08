Doar noi si americanii: MApN a testat rachetele HIMARS, "spaima rusilor", la poligonul Cincu

Ministerul Apararii Nationale (MApN) a transmis ca in prima saptamana a lunii august, Batalionul 81 Rachete Operativ Tactice "Maior Gheorghe Sontu" a desfasurat activitati de instructie la Cincu, judetul Brasov.Militarii batalionului au exersat tragerile cu sistemul HIMARS, tehnica intrata in dotarea Brigazii 8 ROT in anul 2021, iar primele trageri ale Armatei Romaniei cu astfel de arme au avut loc la Capu Midia, in perioada 8-10 iunie 2022.Echipamentul militar HIMARS (High Mobility ... citeste toata stirea