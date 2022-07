Documentat la Brasov: Primul film despre Mihai Viteazul, din ultimii 45 de ani

Un nou film istoric despre viata lui Mihai Viteazul a fost lansat ieri, la Bucuresti. Scenariul se bazeaza pe informatii binecunoscute, prezentate in cartile de istorie, dar si pe izvoare scoase la suprafata in premiera, dupa sute de ani, chiar de un istoric din Brasov.Preotul Vasile Oltean (foto jos) este cel care a studiat de-a lungul timpului mii de documente ascunse in podul Bisericii "Sfantul Nicolae", din Scheii Brasovului. Multe dintre acestea fac referire la domnitorul Mihai Viteazul. ... citeste toata stirea