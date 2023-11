Vlad Ionescu si Alexandru Danciu sunt doi tineri care au inventat o noua aplicatie pe care au numit-o "Summise". Practic, aceasta sare in ajutorul elevilor care nu reusesc sa retina informatiile in timpul orelor sau, pur si simplu, care nu scriu suficient de repede incat sa ia notite. Aplicatia valorifica puterea tehnologiei smartphone-ului si a inteligentei artificiale, colectand datele audio ale profesorului si transformandu-le in rezumate concise pentru studenti. Cei doi, in varsta de 18 ani, ... citeste toata stirea