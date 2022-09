Doliu in Viscri, la casa Regelui Charles

Localnicii din Viscri sunt si ei alaturi de atualul Rege Charles al III-lea. La casa din Vscri, in care actualul Rege Charles al III-lea a locuit cand a venit in vizite in Romania, a fost afisat un mesaj de doliu, dupa anuntul decesului Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, potrivit Agerpres. De asemenea, a fost pus si o panza de doliu. "Suntem profund intristati de moartea Majestatii Sale. Suntem in ganduri si rugaciuni alaturi de Majestatea Sa Regala Regele Charles si de membrii Familiei ... citeste toata stirea