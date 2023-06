Foto: Dominicanul Carlos Tatis a ajuns in Romania in 2009 unde si-a gasit jumatatea, iar din 2011 s-a stabilit la Brasov.Basseball-ul, unul dintre cele mai iubite sporturi din Statele Unite ale Americii, a ajuns si la Brasov. Via Republica Dominicana. Promotorul acestui sport la Brasov este Carlos Tatis (45 de ani), un fost sportiv amator din Republica Dominicana si care este stabilit de 12 ani la Brasov. Carlos, supranumit "Higuita" dupa freza legendarului goalkeeper columbian "El Loco" Rene ... citeste toata stirea