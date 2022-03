"Domnul sa-i binecuvanteze pe romani. Tare-s buni!"

Casa Muresenilor Brasov a invitat 25 de copii si mame, refugiati din Ucraina, sa viziteze, gratuit, expozitiile din muzeu. "Avem expozitia aceasta de fotografie deosebit de frumoasa, semnata de Teofil Mihailescu si expozitia de baza, dedicata familiei Muresenilor. Am facut si un mic atelier despre istoria tiparului si tipariturilor si i-am invatat pe copii sa tipareasca, dupa care am mers in Piata Sfatului pentru un scurt ghidaj legat de Brasovul istoric, Brasovul vechi", ne-a spus muzeograful ... citeste toata stirea