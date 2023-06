Florin Postolachi, unul dintre participantii la Revolta de la Brasov din 1987, a povestit in podcastul lui Ionut Cristache de pe canalul de Youtube HAI Romania detalii despre perioada de dupa Revolta de la 15 Noiembrie 1987, din Brasov . Cum au fost arestati si torturati brasovenii care atunci au avut curajul sa se ridice impotriva regimului comunist.Florin Postolachi (presedinte al Asociatiei 15 Noiembrie 1987, perioada 2000 - 2015; deputat PDL in mandatul 2008 - 2012) a povestit ca in ... citeste toata stirea