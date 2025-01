Donca, "trimisul" lui Georgescu. Afaceristul din Brasov acuzat de evaziune fiscala, printre organizatorii mitingului pro-trimisul lui Dumnezeu

Afaceristul in domeniul criptomonedelor, brasoveanul Calin Donca, este unul dintre organizatorii unui miting de sustinere a lui Calin Georgescu anuntat pentru vineri, 10 ianuarie, in fata sediului Curtii Constitutionale, potrivit G4Media.Donca a postat pe contul sa de facebook mai multe clipuri in care anunta organizarea acestui miting si le cere urmaritorilor sai sa participe. El a spus intr-unul dintre clipuri ca organizeaza mitingul la cererea lui Calin Georgescu.Intr-un alt clip, el ii ... citește toată știrea