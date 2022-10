Dosarul Cobrex: Toata familia la puscarie!

Toti cei 4 actionari ai firmei de transporturi aeriene Cobrex Trans SRL Brasov (sot, sotie si 2 fiice) au fost arestati preventiv miercuri, 12 octombrie, pentru 30 de zile, sub acuzatia de "inselaciune cu consecinte deosebit de grave". Acestia au fost ridicati de acasa marti, 11 octombrie, si dusi la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, in urma perchezitiilor facute in dosarul deschis de autoritatile romane la cererea unei firme din America, pe care pilotul Constantin Apavaloaie i-a inselat ... citeste toata stirea