Dosarul "Golaniadei"

Foto: Ororile petrecute pe strazile Bucurestiului in 14 si 15 iunie 1990In urma cu 32 de ani, intre 13 si 15 iunie 1990, la nici jumatate de an de la Revolutia reprimata in sange pe strazile marilor orase din Romania, statul, condus in continuare de nomenclatura comunista, cu ajutorul armatei si securistilor, a declansat o contrarevolutie. La evenimentul cunoscut sub numele de "Mineriada" au participat numerosi mineri din Valea Jiului, care au tinut Bucurestiul sub teroare timp de doua zile.