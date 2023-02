Doua MiG-uri dupa un "OZN"

Ministerul Apararii Nationale (MApN) a transmis marti, 14 februarie, ca sistemul de supraveghere aeriana al Fortelor Aeriene Romane a detectat, in jurul orei 12:30, o tinta aeriana de dimensiuni mici, avand caracteristicile de evolutie asemanatoare unui balon meteorologic, la o altitudine de circa 11.000 de metri in spatiul aerian national, in Sud-Estul Romaniei."Autoritatile romane au aplicat toate procedurile standard de la momentul detectarii obiectului, iar doua aeronave MiG-21 LanceR ale ... citeste toata stirea