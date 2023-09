Doua femei din Tara Fagarasului, prietene foarte bune de cand s-au pensionat, au impresionat juriul emisiunii "Chefi la cutite" cu o ciorba de salata cu omleta si slanina afumata si un papricas cu galuste si carne de pui. Brasovencele, de loc din Venetia de Jos, comuna Parau, au profitat de ocazie pentru a promova portul traditional, fiind imbracate in costume create in urma cu 100 de ani.Aurelia Bata, in varsta de 69 de ani, si Mariana Stoica, in varsta de 64 de ani, au castigat trei cutie ... citeste toata stirea