Doua zile de la granita, la Brasov

Cel de-al doilea convoi cu tehnica militara franceza, constand intr-o companie de tancuri Leclerc, a ajuns miercuri, 16 noiembrie, pe calea ferata in gara Voila din judetul Brasov, a transmis Ministerul Apararii Nationale (MApN).Tehnica militara a intrat in tara in data de 14 noiembrie, pe la punctul de trecere al frontierei Curtici, judetul Arad, si este destinata completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de lupta al NATO (Battle Group Forward Presence-BGFP) dislocat in Cincu, arata ... citeste toata stirea