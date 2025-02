"Dracula in benzi desenate", lansarea albumului, care reuneste lucrarile a 47 de autori, astazi, la Bucuresti

"Dracula in benzi desenate", lansarea albumului, care reuneste lucrarile a 47 de autori, astazi, la BucurestiDistribuie daca iti place!"Dracula in benzi desenate" se lanseaza astazi, la Muzeul Judetean de Istorie Brasov."Dracula in benzi desenate" reuneste lucrarile a 47 de autori sau echipe de autori, fiind primul album colectiv de benzi desenate dedicat personajului.Muzeul Judetean de Istorie Brasov are deosebita placere de a va invita la evenimentul de lansare a albumului colectiv ... citește toată știrea