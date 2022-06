Drapelul Romanei, sarbatorit de brasoveni. Asa cum este traditia, in Piata Tricolorului, oficialii locali au sarutat steagul Romaniei

Duminica, 26 iunie, in Piata Tricolorului de la Primaria Brasov a fost sarbatorita Ziua Tricolorului, eveniment la care au participat mai multe oficialitati locale, printre care prefectul Brasovului, Catalin Vasii, vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov - Serban Todorica, dar si viceprimarul Brasovului - Sebastian Rusu.Ca in fiecare an, dupa intampinarea prefectului judetului, insotit de comandantul garnizoanei, si salutul drapelului de lupta, o garda formata din 7 militari a dus ... citeste toata stirea