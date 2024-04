Drumul din Valea Doftanei, pregatit sa intre in santier

Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a anuntat in 1 aprilie, urmatoarea investitie ce urmeaza a fi demarata in judetul Brasov. Este vorba de drumul judetean DJ 102I "Valea Doftanei" (Sacele, judetul Brasov - Campina, judetul Prahova), un proiect preluat de Compania Nationala de Investitii (CNI) si finantat de la bugetul de stat. "Ordinul de incepere va fi emis in perioada urmatoare. Este un proiect pentru care am lucrat foarte mult la Ministerul Dezvoltarii, prin intermediul Companiei ... citește toată știrea