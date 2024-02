Liderii PSD si PNL, reuniti in sedinta de coalitie, vor lua azi, 7 februarie, decizia finala privind eventuala comasare a alegerilor locale si europarlamentare, au declarat pentru G4Media surse liberale. O sedinta era asteptata pentru week-endul trecut, dar ea a fost amanata din cauza deplasarii la Strasbourg a mai multor lideri din ambele partide. Presedintii PSD si PNL au agreat deja comasarea alegerilor, dar o decizie finala va fi luata in urma sedintei de coalitie.Nu e clar in acest ... citeste toata stirea