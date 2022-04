Dulciurile Brasovului de altadata

Sextil Puscariu (n. 4 ianuarie 1877, Brasov - d. 5 mai 1948, Bran) a fost un filolog si lingvist, istoric literar, pedagog, cronicar muzical si teatral, publicist si academician roman. Printre sutele de lucrari stiintifice noi am remarcat monografia Brasovului de odinioara, un volum ce abunda in informatii culinare de pe timpuri. Astazi va prezentam un fragment ce ilustreaza perfect ce se facea si consuma in materie de dulciuri si panificatie, in Brasov, la finalul secolului al XIX-lea:Tot ... citeste toata stirea