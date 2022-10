Duminica biciclistilor

Asociatia "Cetatea Brasovului" va invita duminica, 16 octombrie, in Piata Unirii din Brasov, la cea de a 7-a editie a concursului de ciclism montan BikeRace Brasov."Sunt invitati toti iubitorii ciclismului montan. Inscrierile se pot face online, pe www.bikerace.ro, sau in ziua concursului, in zona de start", au transmis organizatorii.Concursul are trei probe: semimaraton 23 km, maraton clasic 39 km si maraton e-bike 39 km. Traseele au ca punct de start-sosire zona Piata Unirii, ... citeste toata stirea