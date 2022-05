Duminica, vizibila si de la Brasov: "luna insangerata"

Luna va trece prin umbra Pamantului intr-o eclipsa totala de Luna in noaptea de duminica spre luni, 15/ 16 mai. Este prima eclipsa din 2022, cunoscuta sub numele de "Luna Insangerata". Eclipsa va fi vizibila in faza totala din portiuni din America, Antarctica, Europa, Africa si estul Pacificului.O eclipsa penumbrala, in care marginea umbrei Pamantului va cadea peste Luna, este vizibila in Noua Zeelanda, Europa de Est si Orientul Mijlociu, inclusiv in Romania. In timp ce momentul depinde de ... citeste toata stirea