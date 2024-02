Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI) l-a sanctionat, in august 2023, pe Dumitru Dorin Prunariu. Motivul il reprezinta faptul ca acesta ar fi fost in conflict de interese fiind atat director al unei agentii care finanta proiecte de cercetare din fonduri publice, cat si presedinte al unei asociatii care ar fi beneficiat de astfel de fonduri."(...) a ocupat in acelasi timp functia de Director SP2 Infrastructura al Agentiei Spatiale ... citeste toata stirea