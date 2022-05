"Dumnezeu" cere inca o data externarea de la Psihiatrie

Dan Camarzan, autointitulat "Dumnezeu", milionarul brasovean care si-a ucis bunica, in cursul anului 2019, ar putea fi externat din spital, in cazul in care judecatorii isi vor da acordul. Barbatul si-a facut praf averea de aproape 30 de milioane de euro, a ramas fara familie, iar procurorii nu au reusit sa finalizeze ancheta pentru ca le-a fost imposibil sa inteleaga ceva din explicatiile inculpatului.Anchetatorii nu s-au putut intelege cu Dan Camarzan si l-au trimis la psihiatrieAstazi, ... citeste toata stirea