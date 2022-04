Dupa doi ani de pauza, "Festivalul Narciselor" ar putea avea loc pe 15 mai

"Festivalul Narciselor" de la Vad ar putea avea loc pe 15 mai, dupa doi ani in care evenimentul nu s-a putut desfasura din cauza pandemiei de coronavirus."Desi nu am intreprins nimic pana la ora actuala, intentionez ca pe 15 mai sa organizam Festivalul Narciselor la Vad. Nu voi da o amploare deosebita in acest an, dar il vom organiza, asa avem intentia. Vom discuta acest lucru si in sedinta de Consiliu Local. Eu am pregatit si am avut grija de ceea ce inseamna Poiana Narciselor in acesti doi ... citeste toata stirea