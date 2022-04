Dupa Vama Buzaului, si Harmanul va avea puncte gastronomice locale

Judetul Brasov urmeaza sa beneficieze de 90.000 de euro pentru promovarea bucatariei traditionale, bani ce urmeaza sa vina prin PNRR. Proiectul are in componenta comuna cu cele mai multe puncte de gastronomie locala autorizate din tara, Vama Buzaului, si DSVSA, care au aplicat pentru finantare, vazand in acest program o oportunitate de a sprijini dezvoltarea celor cateva zeci de astfel de mici afaceri deja existente in judet si a altora care s-ar putea crea in viitor."Se finanteaza partea de ... citeste toata stirea