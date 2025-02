Facturile la electricitate pentru aproape toti consumatorii din Romania ar fi crescut cu 60-100% daca piata s-ar fi liberalizat la 1 aprilie, asa cum prevede actuala schema de plafonare-compensare, spune ministrul de resort, Sebastian Burduja. In contextul in care ministerul a propus prelungirea plafonarii pana la 1 iulie, el a fost intrebat cum vor arata la vara facturile oamenilor. "E greu sa avem un glob de cristal", a raspuns oficialul."Daca am fi liberalizat piata acum, ar fi fost ... citește toată știrea